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«Зелёный сад» предлагает коммерческую недвижимость на новом интернет-ресурсе

Группа компаний «Зелёный сад» разметила на своём новом интернет-ресурсе выгодные предложения о продаже коммерческой недвижимости.

Это помещения как в уже готовых жилых комплексах, так и во вводимых в эксплуатацию в ближайшее время. Объекты для покупки находятся в Горроще, в районе посёлке Шлаковый и Дашково-Песочне. Жилые комплексы расположены на улицах Васильевская (дома № 5 и № 7), Пушкина (дом № 27), Рытикова (дом № 2) и Татарской (№ 69), а также на Славянском проспекте (дома № 3 и № 5).

На новом интернет-ресурсе представлена информация о помещениях свободного назначения площадью от 100 до 800 квадратных метров. Предлагаются к рассмотрению помещения с арендаторами и с уже произведенным ремонтом.

На сайте можно получить более полную информацию и оставить заявку о бронировании выбранного помещения. Также подробные данные о коммерческой недвижимости можно получить в офисе Группы компаний «Зелёный сад» на Солотчинском шоссе, 2 и по телефону: +7 (4912) 77 77 77.

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