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«Зелёный сад – Мой дом» устранил аварию на Славянском проспекте с помощью мобильного генератора

В ночь с 31 июля на 1 августа в 00 часов 30 минут в домах №3 и №5 на Славянском проспекте произошло аварийное отключение электроэнергии из-за аварии на высоковольтных кабельных линиях РП-56, находящихся на балансе МУП «РГРЭС».

В течении часа сотрудники УЖК «Зелёный сад – Мой дом», обслуживающие дома жилого комплекса «Славянский», привезли и запустили в работу собственный мобильный дизельный генератор для подключения аварийного электроснабжения. Бесперебойная подача электроэнергии осуществлялась на протяжении всего времени проведения ремонтных работ — до 15 часов 30 минут 1 августа.

Были полностью обеспечены потребности обоих жилых домов – электричество подавалось не только в жилые квартиры, но и в места общего пользования, лифты, системы безопасности и объекты коммерческой недвижимости.

Мобильный дизельный электрический генератор мощностью 300 кВт используется УЖК «Зеленый сад – Мой дом» в экстренных ситуациях, он находится в постоянной готовности к транспортировке к месту аварии для использования в любую погоду и время суток.

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