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Зампреды правительства Рязанской области лично проверят контролируемые из-за коронавируса объекты

В воскресенье, 22 марта, состоялось очередное заседание оперативной группы регионального правительства. Его провёл губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Глава региона поручил участникам оперативной группы лично провести инспектирование объектов согласно своим направлениям. Так, в частности, заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий ознакомится с соблюдением противоэпидемического режима на объектах транспортной инфраструктуры, заместители председателя правительства Светлана Горячкина и Дмитрий Филиппов проконтролируют логистические центры, министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий лично прибудет в больницы и обсерваторы региона, глава городской администрации Елена Сорокина проконтролирует объекты города Рязань.

Также объекты, связанные со своей сферой деятельности, посетят другие представители исполнительной власти региона.

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