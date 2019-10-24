Зачем на счётах ряд из четырёх костяшек?

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История 114. Ретро-калькулятор: зачем на счётах ряд из 4 костяшек?

Юный рязанец Ярослав Сотников покорил жюри известного телевизионного шоу. 11-летний школьник продемонстрировал свои умения быстро считать в уме. Ярослав может оперировать пятизначными цифрами. Навыки мальчик получил, занимаясь ментальной арифметикой. В модном сегодня направлении учат базовым математическим навыкам с помощью специальной доски, которая называется соробан. Но старшему поколению эта японская доска напомнит традиционные счёты.

Счётная доска с костяшками использовалась во многих странах. В Китае – суаньпань, в Древней Греции – абак. Принцип везде был схож – доска разделена на полосы, по которым перемещают камешки или деревянные костяшки. В России счёты появились на рубеже XV — XVI веков и вплоть до конца XX века активно использовались. Характерная особенность русского десятичного абака — специально выделенный ряд для счёта в четвертях. Сегодня немногие вспомнят, для чего же его использовали. Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить денежную систему страны на момент появления этого нехитрого инструмента.

После реформы, которую провела мать Ивана IV Елена Глинская, монеты были приведены к общему стандарту. Поначалу рубля в виде именно монеты не существовало, но как счётная единица он уже был. В обращении самыми массовыми являлись копейка, денга и полушка. Полушка – ½ денги, а две денги в свою очередь составляли копейку. Соответственно, прут, на котором находятся 4 костяшки, изначально использовался для расчётов в полушках. Этот ряд – одна копейка. Кроме того, он помогал переводить фунты в пуды, так как 1 пуд был равен 40 фунтам. Сегодня же люди в основном думают, что этот отличающийся от других ряд служит разделителем целых и дробных чисел.