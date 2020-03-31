За неделю в Рязани отремонтировали 460 метров проводов уличного освещения

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Работники Дирекции благоустройства Рязани за неделю отремонтировали 460 метров проводов уличного освещения. Работы проводились на улицах Новосёлов, Черновицкой, Рязанской и других.

Деревья опилили на улицах Ленинского Комсомола, Бронной, Зубковой, Керамзавода, Рязанской, Новоселов, Черновицкой и Михайловском шоссе.

На улицах Павлова, Циолковского, Интернациональной, Промышленной, Большой, Тимакова, Березовой отремонтировали 80 фонарей и заменили 60 ламп.

Как сообщает сайт администрации города, дежурные бригады работают ежедневно и проверяют работоспособность систем, а при необходимости заменяют элементы, выработавшие срок эксплуатации.

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