На дорогах Рязани продолжают устранять выбоины с применением горячей асфальтобетонной смеси. За неделю с 6 по 11 ноября таким образом было отремонтировано 11 участков дорог, сообщает сайт городской администрации.

Ямы заделали на улицах Петрова, 3-и Бутырки, Зубковой, Чкалова, Крупской, Полетаева, Железнодорожная, дублер ул. Высоковольтной от д. 27 до д. 45, дорога на пос. Борки, от круга на ул. Зубковой до д. 40 по ул. Новоселов, от ул. Черновицкая до Новорязанской ТЭЦ.

На этой неделе ремонт будет продолжен. Всего же с начала года выбоины устранили на 197 улицах. Общая площадь ремонта составила более 37 тыс. кв. м.