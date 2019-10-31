За 9 месяцев Роскомнадзор выявил в ЦФО почти 1800 РЭС «большой четвёрки», работающих с нарушениями

Роскомнадзор совместно с подведомственной радиочастотной службой подвёл итоги проведенных за 9 месяцев на территории Центрального федерального округа радиоконтрольных мероприятий. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства. 

Выявлено 1779 радиоэлектронных средств операторов «большой четвёрки», работающих с нарушениями порядка и правил использования радиочастотного спектра. Согласно статистике, больше всего РЭС, которые эксплуатировались с нарушениями, принадлежит ПАО «ВымпелКом» –  575 и ПАО «МегаФон» – 510. У ПАО «МТС» – 478 и у ООО «Т2Мобайл» – 216 РЭС. 

По всем случаям нарушений приняты меры в соответствии с законодательством о связи и КоАП Российской Федерации.