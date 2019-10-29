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Юные рязанцы призвали водителей и пешеходов соблюдать ПДД

В пятницу, 25 октября, в Рязани подвели итоги XX конкурса детского творчества «Пешеход. Пассажир. Водитель». Участники писали обращения к водителям и пешеходам с призывом соблюдать ПДД и создавали работы из светоотражающих элементов. Информация об этом появилась на сайте городской администрации.

Участники подготовили на конкурс более 250 работ. Лучшие из них можно увидеть на выставке на площадке «Автогородка» ТРЦ «М5 Молл».

Все лауреаты конкурса отмечены дипломами, авторы лучших и самых креативных работ – грамотами и памятными подарками.

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