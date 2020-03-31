Выплаты по больничному листу будут составлять не менее одного МРОТ

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Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, в соответствии с которым выплаты по больничному листу будут составлять не менее одного МРОТ в месяц до конца текущего года. 

Закон предусматривает повышение уровня социального обеспечения граждан, а также сохранение их здоровья в условиях, связанных с распространением коронавируса. 

Документ устанавливает особенности определения размеров пособий по временной нетрудоспособности на период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно. 

– Когда человек находится на больничном, как правило, его доход уменьшается. Особенно это касается работников с маленьким стажем. Поэтому сегодня Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который позволяет выплачивать застрахованному лицу пособие по временной нетрудоспособности в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда, если его пособие в расчете за полный календарный месяц было ниже МРОТ,– рассказала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина. 

Законом также предусматривается , что родителям, получающим выплату за первого или второго ребенка, не нужно будет до 1 октября 2020 года подавать заявление о назначении этих выплат на новый срок, а также извещать органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие полномочия в сфере соцзащиты населения, и территориальные органы ПФР о смене места жительства и т. д. Назначение выплат будет осуществляться автоматически.

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