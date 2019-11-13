Впервые в Рязани прошла конференция-практикум по личному бренду «Бренд по имени Я»

В наше время компании перестают прятаться за логотипами, поэтому тема личного бренда актуальна как никогда. В этом году мероприятие посетило 128 успешных предпринимателей. Конференция прошла впервые в нашем городе, участники получили знания и практические инструменты.

«Это лишь первый шаг на большом пути построения личного бренда, и мы готовы поддержать вас своими знаниями, компетенциями и опытом. Следите за новостями и развивайтесь вместе с нами», – отметила руководитель брендингового агентства Ramok.net Елена Сорокина.

Началось мероприятие с экспресс-консультаций от ведущих специалистов города:

Екатерина Гераскина рассказала о позиционировании в деловой среде и формировании безупречной репутации. Елена Ломунова поговорила о том, как стиль связан с вашим брендом. Участники узнали, как управлять впечатлением, выглядеть современно и гармонично.

Также все желающие смогли принять участие в создании тематической картины под руководством очаровательной Марии Яким.

Отдельно был организован круглый стол от генерального партнера ПАО «Ростелеком» для предпринимателей, на котором представили услуги для развития и поддержки бизнеса: «Виртуальную АТС», «Управляемый Wi-Fi», «Мобильную связь для бизнеса» и «ТВ для бизнеса». Участники отметили важность и значимость предложенных сервисов.

Далее, топовый спикер, основатель агентства персонального брендинга Bakers, автора двух книг и колумнист журналов Forbes и Forbes Woman Екатерина Кононова разобрала основы построения личного бренда, поделилась рабочими инстументами, секретами и лайфхаками.

Участники мероприятия особенно отметили модерируемую нетворкинг — игру, где всем удалось познакомиться, пообщаться и интересно провести время.