Волонтёры продолжают обход квартир в Рязани

7info
Новости Рязани

Ещё несколько рязанских маршруток временно прекратят работу

В Рязани временно прекращают работу несколько коммерческих перевозчиков. Чтобы предотвратить распространение коронавируса, не будут выходить на рейсы маршрутки №№50, 70, 90, 41,...
Узнать больше
Новости Рязани

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше
Администрация

Рязанцев призывают не выходить из дома после 19.00

С понедельника, 30 марта, в 19.15 в Рязани начнётся дезинфекция улиц. Специальным средством будут обрабатывать основные дороги города, тротуары, общественные пространства и...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани сотрудники Росгвардии задержали водителя, пытавшегося скрыться с места ДТП

О том, что один из водителей пытается уехать, сотрудникам вневедомственной охраны сообщил очевидец. Он также рассказал, что этот человек – виновник аварии и ведёт себя неадекватно.
Узнать больше
Новости Рязани

Ночью в Рязани перевернулся автомобиль

Авария случилась на улице Новой. Автомобиль перевернулся и вылетел на тротуар. На место происшествия выезжала бригада скорой помощи.
Узнать больше
-

Оперативный штаб информирует о том, что в регионе продолжаются рейды волонтеров медицинского университета на предмет выявления признаков коронавирусной инфекции у граждан, вернувшихся из зарубежных поездок в период с 1 марта.

Всего волонтеры-медики посетили граждан по 2651 адресу. На 18.00 30 марта выявлено 42 квартиры, жители которых находятся на домашнем добровольном карантине. Жалоб на состояние здоровья у опрошенных нет.

Обращаем внимание, что согласно приказу Роспотребнадзора РФ должна быть обеспечена изоляция всех граждан, прибывающих на территорию России, на срок 14 дней.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Волонтёры продолжают обход квартир в Рязани

Новости Рязани
Оперативный штаб информирует о том, что в регионе продолжаются рейды волонтеров медицинского университета на предмет выявления признаков коронавирусной инфекции у граждан, вернувшихся...
Узнать больше

В Рязанской области за нарушения правил охоты оштрафовали 19 человек

Новости Рязани
В Рязанской области сотрудники Росгвардии проводят оперативно-профилактическую акцию «Весенняя охота». Уже проверены более 100 охотников. 19 человек оштрафовали за нарушения правил охоты,...
Узнать больше

В прошлом году в Рязанской области построили почти 12 тысяч квартир

Новости Рязани
В 2019 году для жителей Рязанской области построено 11714 квартир, общая площадь которых составила 798,7 тысячи квадратных метров. Это на 2,4% больше,...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Оперативные данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
По данным оперативной группы правительства Рязанской области, по состоянию на 08.30 вторника, 31 марта, в регионе выявлено 3 случая коронавируса. 
Узнать больше

Ново-Рязанская ТЭЦ признана Министерством энергетики России лучшей социально ориентированной компанией в отрасли

Новости Рязани
Ново-Рязанская ТЭЦ признана победителем всероссийского конкурса Министерства энергетики РФ на звание «Лучшая социально ориентированная компания в энергетике 2020 г.» в номинации «Развитие...
Узнать больше

В Рязани ужесточили ограничительные меры из-за коронавируса

Новости Рязани
В распоряжение губернатора Рязанской области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 внесены существенные изменения. Полный текст документа опубликован на сайте...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый...
Узнать больше

Гороскоп на 31 марта

Акценты
Дорогие читатели. Предлагаем вашему  вниманию гороскоп на завтра – 31 марта. Овен: Завтра Овнам не стоит охотиться за новыми фактами: ключевые сведения получены, а детали...
Узнать больше

Всё, что вы хотели знать о дистанционном обучении

Акценты
До 5 апреля продлены каникулы во всех школах и учреждениях дополнительного образования Рязанской области. С 6 апреля впервые в России все образовательные...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Сроки вступительных экзаменов в вузы перенесут

Уже 70 человек вылечились от коронавируса в Москве

В Рязанской области за нарушения правил охоты оштрафовали 19 человек