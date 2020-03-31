Волонтёры продолжают обход квартир в Рязани

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Оперативный штаб информирует о том, что в регионе продолжаются рейды волонтеров медицинского университета на предмет выявления признаков коронавирусной инфекции у граждан, вернувшихся из зарубежных поездок в период с 1 марта.



Всего волонтеры-медики посетили граждан по 2651 адресу. На 18.00 30 марта выявлено 42 квартиры, жители которых находятся на домашнем добровольном карантине. Жалоб на состояние здоровья у опрошенных нет.



Обращаем внимание, что согласно приказу Роспотребнадзора РФ должна быть обеспечена изоляция всех граждан, прибывающих на территорию России, на срок 14 дней.

