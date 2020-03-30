Волонтёры ОНФ помогают пожилым людям с покупкой продуктов и лекарств

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Волонтёры Рязанского отделения ОНФ покупают продукты и лекарства для пожилых и маломобильных граждан. С 20 марта уже отработано свыше 50 заявок.

Оставить заявки на покупку продуктов и лекарств можно по телефону горячей линии 8 800 200-34-11. Все поступившие обращения волонтёры стараются отработать в течение суток.

Волонтёры покупают товары первой необходимости и привозят их обратившимся рязанцам. Все выездные бригады обеспечены средствами индивидуальной защиты, контакт с обратившимися — минимальный.

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