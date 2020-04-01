Вокруг Михайлова проехал автомобиль с православными святынями

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В конце прошлой недели в Михайловском районе состоялся автомобильный крестный ход. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

В условиях угрозы распространения коронавируса и соблюдения необходимых мер безопасности в ходе приняли участие только несколько человек: игуменья Покровского Михайловского монастыря Сергия (Масляева), несколько насельниц и духовник обители архимандрит Серафим (Масляев).

Отец Серафим совершил молебен, после чего вокруг Михайлова проехал автомобиль со святынями (частицей Древа Животворящего Креста Господня; Боголюбской иконой Божией Матери, образами и частицами мощей святых, в том числе рязанских).

Архимандрит Серафим по всему пути следования окропил улицы Михайлова святой водой. 

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