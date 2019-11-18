Во вторник в Рязани будут отключать электричество

Во вторник, 19 ноября, в Рязани будут проводиться работы на воздушной линии.

В связи с этим на нескольких улицах города отключат электричество, сообщает сайт администрации.

С 9.30 до 16.00 света не будет в посёлке Борки на ул. 8-й район, д. с 69 по 76, д. с 102 по 116, д. с 126 по 159, д. с 161 по 169, д. 172, д. с 175 по 179, д. 180, д. 181, д. 188б, ул. 7-й район, д. с 6 по 64, ул. Скоморошинская, д. 1, д. 2, д. 6, д. 9, ул. Рабочих, д. с 1 по 11, д. с 17 по 21, д. 27, д. 29, площадь Свободы, д. 14, ул. Свободы, д. 24а.