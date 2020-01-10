На главную Новости Рязани

Во вторник на нескольких улицах Рязани отключат электричество

Во вторник, 14 января, на нескольких улицах Рязани отключат электричество. Информация об этом появилась на сайта администрации города.

Причина отключения – работы на воздушной линии, которые будут проводить сотрудники МУП «РГРЭС».

Сообщается, что света не будет с 10 до 16 часов в домах с 1 по 7 на улице Хлебной; домах с 1 по 39, №№47, 51, 58 на улице Рязанской; садоводческих товариществах «Строитель-6» и «Дружба»; в домах №№1А, 1 и 3 на 1-м Рязанском проезде; домах №4, с 5 по 15, №№45/3, 9А, 12, 14, 31, на дачных участках №№141, 132, 134, 143, 138, 121, 122, 126, 129, 127, 131, 135, 136, 138, 49, 137 на 3-м Нефтезаводском проезде; в домах 1 по 44 на улице 1-я Нагорная, а также в доме №9 на улице Нефтезаводской.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Внедорожник сбил троих детей на тротуаре в Пензе

Маршрутка и фура столкнулись под Москвой: есть пострадавшие

В Бурятии мужчина прокатился на лыжах за автомобилем