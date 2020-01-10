Во вторник на нескольких улицах Рязани отключат электричество

Во вторник, 14 января, на нескольких улицах Рязани отключат электричество. Информация об этом появилась на сайта администрации города.



Причина отключения – работы на воздушной линии, которые будут проводить сотрудники МУП «РГРЭС».



Сообщается, что света не будет с 10 до 16 часов в домах с 1 по 7 на улице Хлебной; домах с 1 по 39, №№47, 51, 58 на улице Рязанской; садоводческих товариществах «Строитель-6» и «Дружба»; в домах №№1А, 1 и 3 на 1-м Рязанском проезде; домах №4, с 5 по 15, №№45/3, 9А, 12, 14, 31, на дачных участках №№141, 132, 134, 143, 138, 121, 122, 126, 129, 127, 131, 135, 136, 138, 49, 137 на 3-м Нефтезаводском проезде; в домах 1 по 44 на улице 1-я Нагорная, а также в доме №9 на улице Нефтезаводской.

