На главную Новости Рязани

Вице-губернатор Игорь Греков принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Рязанской области

31 января вице-губернатор Игорь Греков принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Рязанской области, на котором были подведены итоги работы ведомства в 2019 году и обозначены задачи по укреплению законности и правопорядка на перспективу.

В совещании, которое провел прокурор региона Иван Панченко, приняли участие заместитель начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО Сергей Шляпужников, врио главного федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Валерий Савин, депутаты областной Думы, руководители силовых структур региона, сотрудники ведомства.

Вице-губернатор Игорь Греков приветствовал участников заседания от имени губернатора Николая Любимова. Он поблагодарил сотрудников прокуратуры Рязанской области за эффективную работу, а также отметил, что между Правительством региона и ведомством сложилось конструктивное взаимодействие, которое позволяет добиваться значительных результатов в сфере защиты законных прав и интересов людей, реализации правовой политики государства, пресечении и профилактике преступлений.

Особое внимание вице-губернатор обратил на борьбу с коррупцией и контроль за расходованием бюджетных средств:

– Это очень важные направления. Сейчас в рамках национальных проектов Рязанская область получает беспрецедентную поддержку из федерального центра. И наша общая задача сделать так, чтобы каждый рубль, каждая копейка использовалась эффективно, на благо жителей региона, – заявил Греков.

Игорь Греков отметил, что органы прокуратуры по праву пользуются большим доверием у населения.

– Это лучше всего подтверждает ваш высокий профессионализм и результативность той службы, которую вы несете. Ваш ответственный труд способствует сохранению социальной стабильности в регионе, укреплению экономики, повышению качества жизни в целом. А это одна из главных задач для всех нас, – подчеркнул вице-губернатор.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

За полтора года Рязанская область потеряла 14 позиций в рейтинге командных игровых видов спорта

Новости Рязани
Фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс» представили 14-й рейтинг командных игровых видов спорта в России.  Рейтинг публикуется с 2013...
Узнать больше

В Рязани презентовали пилотную версию сайта «Книга памяти Рязанской области»

Новости Рязани
В пятницу, 31 января, в Рязанской областной научной библиотеке имени Горького прошла презентация пилотной версии сайта «Книга памяти Рязанской области». Над созданием...
Узнать больше

Вице-губернатор Игорь Греков принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Рязанской области

Новости Рязани
31 января вице-губернатор Игорь Греков принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Рязанской области, на котором были подведены итоги работы ведомства в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
1 февраля (суббота) 10.00 – сказка «Красная шапочка» в театре кукол 11.00 - турнир «Класс-Премиум 2020» в МКЦ....
Узнать больше

«Лыжня России» пройдёт в 17 районах Рязанской области

Новости Рязани
8 февраля Рязанская область в 15-й раз присоединится к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». К участию приглашаются все желающие, независимо от...
Узнать больше

Рязанцы почтили память погибших в Сталинградской битве

Новости Рязани
В пятницу, 31 января, на площади Победы прошло торжественное событие, посвящённое 77-й годовщине победы в Сталинградской битве. Память павших...
Узнать больше

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

За полтора года Рязанская область потеряла 14 позиций в рейтинге командных игровых видов спорта

В Рязани презентовали пилотную версию сайта «Книга памяти Рязанской области»

Эксклюзивные фильмы и сериалы видеосервиса START теперь доступны в Wink