31 января вице-губернатор Игорь Греков принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры Рязанской области, на котором были подведены итоги работы ведомства в 2019 году и обозначены задачи по укреплению законности и правопорядка на перспективу.

В совещании, которое провел прокурор региона Иван Панченко, приняли участие заместитель начальника Управления Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО Сергей Шляпужников, врио главного федерального инспектора по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Валерий Савин, депутаты областной Думы, руководители силовых структур региона, сотрудники ведомства.

Вице-губернатор Игорь Греков приветствовал участников заседания от имени губернатора Николая Любимова. Он поблагодарил сотрудников прокуратуры Рязанской области за эффективную работу, а также отметил, что между Правительством региона и ведомством сложилось конструктивное взаимодействие, которое позволяет добиваться значительных результатов в сфере защиты законных прав и интересов людей, реализации правовой политики государства, пресечении и профилактике преступлений.

Особое внимание вице-губернатор обратил на борьбу с коррупцией и контроль за расходованием бюджетных средств:

– Это очень важные направления. Сейчас в рамках национальных проектов Рязанская область получает беспрецедентную поддержку из федерального центра. И наша общая задача сделать так, чтобы каждый рубль, каждая копейка использовалась эффективно, на благо жителей региона, – заявил Греков.

Игорь Греков отметил, что органы прокуратуры по праву пользуются большим доверием у населения.