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В Тверской ОКБ выполнили сложные операции под руководством рязанского хирурга

В Тверской ОКБ выполнили две сложные операции на позвоночнике под руководством заведующего первым нейрохирургическим отделением Рязанской ОКБ Андрея Косолапова. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает главный врач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов.

В обоих случаях пациентами были мужчины, которым требовалось хирургическое лечение по поводу стеноза позвоночного канала – заболевания, при котором межпозвонковые грыжи сдавливают спинной мозг и другие элементы нервной системы. В этом случае у пациента постоянно нарастает боль в спине, снижается чувствительность ног, могут отказывать органы малого таза. У второго пациента тот же диагноз осложнился нестабильностью позвоночника.

Андрей Косолапов на практике объяснил, как с помощью хирургического вмешательства освободить элементы нервной системы от давления. Кроме того, у второго пациента стабилизировали позвоночник с помощью погружного импланта.

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