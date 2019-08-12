В течение двух дней в Рязани будут отключать электричество

В понедельник и вторник, 12 и 13 августа, в Рязани будут проводиться работы на воздушной линии. В связи с этим жители нескольких рязанских улиц останутся без электричества с 9.30 до 16.00.

В указанное время без электричества останутся жители ул. Стройкова, д. с 98 по 114, ул. 14-я Линия, д. с 19 по 64, ул. 7-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16, ул. 6-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16, ул. 5-й проезд Осипенко, д. с 1 по 16, ул. 4-й проезд Осипенко, д .с 2 по 13, ул. Ленинского Комсомола, д. с 127 по 148, ул. Островского, д. 55, д. 59, д. 61, д. 63, д. 65, д. 67, д. 71.