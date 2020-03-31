В Скопинском районе приступили к дезинфекции домов

7info 2
Новости Рязани

Названа средняя зарплата регионального директора по продажам ﻿

Средняя зарплата регионального директора по продажам в Рязани – 129 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба сервиса по поискам работы...
Узнать больше
Новости Рязани

Рязанские музеи приглашают на онлайн-экскурсии и дарят подарки

Рязанские музеи запустили челленджу #онлайнмузей62. Здесь можно будет не только познакомиться с новыми музеями нашего города. но и получить призы.
Узнать больше
Новости Рязани

Погода в Рязанской области резко ухудшится

В ближайшие сутки погода в Рязанской области ухудшится. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград. В регионе ожидаются снег...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани регулярно дезинфицируют общественный транспорт

В Рязани общественный транспорт дезинфицируют после каждого рейса и после возвращения в парк. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше
Новости Рязани

Банк «Открытие» предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу

Банк «Открытие» поддерживает предпринимателей и с 25 марта принимает заявки на получение отсрочки кредитных платежей. Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса будут действовать...
Узнать больше
-

В Скопинском районе начали проводить дезинфекцию подъездов многоквартирных домов. Лестничные поручни, места общего пользования, включая входные группы будут обрабатываться специальным средством хлорной извести, рекомендованным Роспотребнадзором. Такие меры приняты для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

– Всего многоквартирных домов в муниципалитете 126. Сегодня сотрудники нашего предприятия приступили к дезинфекции подъездов в р. п. Побединка по улице Советской. Работы планируем закончить в конце недели, — доложил мастер МКП «Жилсервис» Владимир Косоуров.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Прощание с Владимиром Морозовым состоится в четверг

Новости Рязани
Напомним, бывший генеральный директор Рязанской ГРЭС, бывший депутат Рязанской областной Думы Владимир Викторович Морозов скончался на 60-м году жизни 29 марта.
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор событий от РИА "7 новостей". https://youtu.be/WwgWe7DQQlo
Узнать больше

В Рязанской области приостановлен капремонт

Новости Рязани
В Рязанской области приостановлены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Ограничения касаются работ на внутридомовых инженерных сетях. Это позволит не допустить нарушения...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Прощание с Владимиром Морозовым состоится в четверг

Новости Рязани
Напомним, бывший генеральный директор Рязанской ГРЭС, бывший депутат Рязанской областной Думы Владимир Викторович Морозов скончался на 60-м году жизни 29 марта.
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Представляем вам видеообзор событий от РИА "7 новостей". https://youtu.be/WwgWe7DQQlo
Узнать больше

В районах Рязанской области начали дезинфекцию

Новости Рязани
В муниципалитетах Рязанской области начали проводить дезинфекцию основных объектов и мест общего пользования. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов для весеннего настроения

Акценты
Весеннее настроение чем-то напоминает новогоднее. Это не просто предвосхищение перехода из одного состояния в другое, но и результат проделанных человеком усилий. Почувствовать...
Узнать больше

Какие законы вступают в силу в апреле

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в России в силу в апреле. Рассказываем о самых важных из них.
Узнать больше

Как пережить «удалёнку»? 5 простых советов

Акценты
Сложная эпидемиологическая обстановка в стране заставила многих работодателей перевести своих сотрудников на удалённый формат работы. Казалось бы, для человека работать из дома...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Прощание с Владимиром Морозовым состоится в четверг

Депутат сняла клип про COVID-19

«Яндекс» открыл онлайн-школу для учащихся школ