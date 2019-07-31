На главную Рязань Общество В Скопинском районе готовятся к отопительному сезону
РязаньОбщество

В Скопинском районе готовятся к отопительному сезону

В Скопинском районе идёт подготовка к отопительному сезону 2019 – 2020 годов. Частично отремонтирована теплотрасса с заменой теплоизоляции в р. п. Побединка. Закончен ремонт станций обезжелезивания в р. п. Побединка и п. Поплевинский. Приобретены глубинные насосы на сумму 120000 рублей.

В рабочем посёлке Павелец – 1 произведён ремонт артезианской скважины, здесь же по улице Октябрьской в доме № 146 отремонтированы вытяжные трубы. Следующий на очереди – дом №145. На конец недели планируется замена двух котлов в блочно-модульной котельной рабочего посёлка Побединка.

На подготовку к отопительному сезону выделены денежные средства в размере 3273000, из них большая часть средств из муниципального бюджета – 1773000 рублей.

Загрузка...

Лента новостей

В Скопинском районе готовятся к отопительному сезону

«Мармакс» рассказал рязанцам о преимуществах комплекса бизнес-класса «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева»

В Рязанскую область прибыли лётные экипажи из четырёх стран

В посёлке Солотча совершено убийство

Анна Симонова представляет Рязань на всероссийском конкурсе красоты

480 жителей Рязани остались без газа из-за долгов

На улице Свободы в Рязани ремонтируют ливневый коллектор

Рязанский телеканал показал видео о тушении пожара на Комбайновом заводе

В Рязани состоялось совещание рабочей группы по организации проведения акции «Гражданский мониторинг»

Из-за непогоды концерт «От джаза до блюза» переносится в МКЦ

Рязанский приборный завод назвал информацию о массовых сокращениях ложной и провокационной

Появилась информация о массовом увольнении сотрудников из рязанской больницы

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанцы могут оформлять загранпаспорт через Интернет

На территории Окского заповедника сейчас обитает около 800 бобров

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса