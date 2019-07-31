В Скопинском районе готовятся к отопительному сезону

В Скопинском районе идёт подготовка к отопительному сезону 2019 – 2020 годов. Частично отремонтирована теплотрасса с заменой теплоизоляции в р. п. Побединка. Закончен ремонт станций обезжелезивания в р. п. Побединка и п. Поплевинский. Приобретены глубинные насосы на сумму 120000 рублей.

В рабочем посёлке Павелец – 1 произведён ремонт артезианской скважины, здесь же по улице Октябрьской в доме № 146 отремонтированы вытяжные трубы. Следующий на очереди – дом №145. На конец недели планируется замена двух котлов в блочно-модульной котельной рабочего посёлка Побединка.

На подготовку к отопительному сезону выделены денежные средства в размере 3273000, из них большая часть средств из муниципального бюджета – 1773000 рублей.