В сербском городе появилась площадь имени Маргелова

Площади в сербском городе Панчево присвоено имя легендарного основателя ВДВ Василия Маргелова. Об этом сообщает ТАСС.



Город Панчево находится в 20 километрах от Белграда. Назвать площадь в честь Василия Филипповича Маргелова предложили в сентябре 2019 года члены общества сербско-русской дружбы «Славянская уния». Активисты установили, что в 1944 году город от фашистов освобождала дивизия Маргелова, который в тот момент был генерал-майором.



Первая в мире площадь, носящая имя Маргелова, появилась в Рязани, рядом с легендарным десантным училищем. Площадь в Панчево стала второй, названной в честь прославленного военачальника.

