В Рыбном задержали рецидивиста, грабившего пенсионеров

В городе Рыбное Рязанской области задержали уличного грабителя. В полицию обратилась 59-летняя местная жительница. Она сообщила, что у неё на улице нетрезвый мужчина отобрал сумку, в которой находились телефон, документы, банковские карты.

В то же время оперативникам стало известно, что один из жителей города Рыбное вдруг стал устраивать застолья и приглашать гостей. 26-летний мужчина уже был судим за угрозу убийством и преступление, связанное с незаконным хранением оружия, поэтому он находился под наблюдением полиции.

Проверка показала, что он причастен и к ограблению пенсионерки.

В ходе осмотра жилья злоумышленника полицейские нашли сотовый телефон, цифровой фотоаппарат, электробритву. Как выяснилось, эти вещи были похищены у 61-летнего жителя города Рыбное, с которым подозреваемый несколько дней назад распивал спиртное.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 и ч.2 ст.161 УК РФ. Подозреваемого взяли под стражу. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.