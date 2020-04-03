В Рязанскую области приехали более 24,6 тыс человек

7info
Изображение TheDigitalWay с сайта Pixabay
Новости медицины

Из Рязанской ОКБ выписали женщину, пострадавшую от возгорания телефона

Из Рязанской областной клинической больницы выписали 57-летнюю женщину, пострадавшую от возгорания телефона. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области. В ОКБ она поступила с ожогами...
Узнать больше
Новости Рязани

Свежие данные о коронавирусе в Рязанской области на 16 часов 31 марта

Число официально подтверждённых случаев коронавируса в Рязанской области по состоянию на 16 часов 31 марта осталось прежним. На данный момент известно о...
Узнать больше
Новости Рязани

На трассе между Рязанью и Москвой фура опрокинулась в кювет

По словам очевидца, ДТП произошло на полосе движения в сторону столицы рядом с населённым пунктом Врачово. Подробности случившегося неизвестны.
Узнать больше
Новости Рязани

Появились новые данные о распространении коронавируса в Рязанской области

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила новые данные о распространении коронавируса в регионе. Информация актуальна по состоянию на 08.30 пятницы, 3 апреля.
Узнать больше
Общество

Как получить дополнительные баллы к ЕГЭ в РГУ

У абитуриентов РГУ имени С. А. Есенина появилась возможность получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. В этом году в рамках традиционного конкурса «Интеллект+»...
Узнать больше
-

В Рязанской области продолжают учитывать людей, приезжающих из других регионов. Это люди, которые постоянно не живут в населённых пунктах и приехали туда в качестве туристов, на выходные к родственникам, на дачу или с другими целями. Об этом сообщила оперативная группа правительства области. 

По состоянию на утро пятницы, 3 апреля, известно о 24 тыс 606 таких граждан. В правительстве отмечают, что учёт этих людей и контроль за ними может помочь прекратить распространение коронавируса.

На карантине сейчас находится 366 приехавших – они либо соблюдают самоизоляцию, либо помещены в обсервации. У 245 человек наблюдение завершено, они здоровы.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанские автобусы обрабатывают холодным туманом

Коронавирус
Рязанские автобусы дополнительно обрабатывают после завершения работы машин на линии. Салоны обрабатывают дезинфицирующим средством, которое распыляют по салону с помощью генератора холодного...
Узнать больше

В Рязани волонтёры продолжают выявлять признаки коронавирусной инфекции

Коронавирус Рязань
В Рязани продолжают работать волонётры РязГМУ, выявляющие признаки коронавирусной инфекции. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.  Ординаторы...
Узнать больше

Андрей Макаров стал сопредседателем Комиссии Федерального Собрания РФ

Власть
Депутат Госдумы России от Рязанской области Андрей Макаров стал сопредседателем Комиссии Федерального Собрания РФ. Соответствующий приказ подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

О самом главном. Обзор новостей от 7info

Новости Рязани
Президент России Владимир Путин сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса будет продлён до 30 апреля. В Рязанской области начала...
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
Сегодня, в четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза...
Узнать больше

В Рязани запускают первый антивирусный онлайн-проект #унасвседома

Новости Рязани
Paprico.ru официально заявляет: #унасвседома, но это не повод не шевелиться! 5 апреля 2020 года в 19:00 компания, придерживаясь режима самоизоляции, выйдет в...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Чем опасны наличные и как продезинфицировать карту

Акценты
В период распространения коронавируса Роскачество рекомендует пользоваться банковскими картами, рассказывает, как их продезинфицировать и как снизить риск заражения через наличные, если от них нельзя отказаться.
Узнать больше

#МЫожидаемКВН

Акценты
Сегодня, в четверг, 2 апреля, в 19.00 во Дворце молодёжи города Рязани должно было состояться торжественное открытие 21-го сезона Официальной Рязанской лиги Международного союза...
Узнать больше

Как организовать обучение детей дома

Акценты
Эпидемиологическая ситуация в мире принесла нам немало проблем. Это и страх заболеть, и ограничения в передвижении, и отмена мероприятий, и срыв планов,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

10 млн россиян могут остаться без работы из-за закрытия ТЦ

Рязанские автобусы обрабатывают холодным туманом

В Рязани волонтёры продолжают выявлять признаки коронавирусной инфекции