В Рязанскую область приехало более 20,5 тысяч «туристов»

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За последнее время в Рязанскую область въехало 20 тысяч 637 человек. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.

Поручение учитывать прибывших в регион для борьбы с распространением коронавируса дал губернатор Николай Любимов. Данные поступают из муниципалитетов Рязанской области.

Речь идёт о людях, которые постоянно не проживают в населённом пункте и приехали туда в качестве туристов, на выходные к родственникам, на дачи или с другими целями. Некоторые из них находятся под наблюдением. Сейчас на самоизоляции 401 человек. 168 «туристов» прошли наблюдение, они здоровы.

