В Рязанской области закуплено рекордное количество медицинского оборудования

В четверг, 7 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов дал интервью радиостанции «Вести FM». Глава региона рассказал Владимиру Соловьёву и Анне Шафран, что достижения в областной медицине являются предметом его гордости.

Высоких результатов удалось достичь, благодаря поддержке со стороны региона и большому желанию рязанских специалистов развиваться и двигаться вперед. В Рязанской области активно развивается служба донорства и трансплантологии, растёт качество высокотехнологичной медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Готовится к открытию новый комплекс БСМП в Рязани.

В рамках проекта «Здравоохранение» финансирование этой отрасли увеличилось на 1,8 млрд. рублей, что позволило закупить рекордное число медоборудования.