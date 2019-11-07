На главную Рязань Общество В Рязанской области закуплено рекордное количество медицинского оборудования
РязаньОбществоОрганы властиПравительство

В Рязанской области закуплено рекордное количество медицинского оборудования

В четверг, 7 ноября, губернатор Рязанской области Николай Любимов дал интервью радиостанции «Вести FM». Глава региона рассказал Владимиру Соловьёву и Анне Шафран, что достижения в областной медицине являются предметом его гордости.

Высоких результатов удалось достичь, благодаря поддержке со стороны региона и большому желанию рязанских специалистов развиваться и двигаться вперед. В Рязанской области активно развивается служба донорства и трансплантологии, растёт качество высокотехнологичной медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями. Готовится к открытию новый комплекс БСМП в Рязани.

В рамках проекта «Здравоохранение» финансирование этой отрасли увеличилось на 1,8 млрд. рублей, что позволило закупить рекордное число медоборудования.

– Только в новую БСМП приобретено инновационного, в том числе тяжелого медицинского оборудования, на 1,6 миллиарда рублей, – сказал глава региона.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»