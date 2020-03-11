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В Рязанской области выделят 3 млн. рублей на создание новых туристических объектов

В Рязанской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут предоставлять субсидии на реализацию проектов по созданию объектов туристского показа. Проект соответствующего постановления был одобрен на заседании регионального правительства. На эти цели в 2020 году будет выделено 3 млн. рублей.

– Эти средства направлены на то, чтобы у нас появлялись новые проекты. В регионе много инициативных людей, которые хотели бы открывать интересные объекты, включая музеи, куда пришли бы и туристы, и жители Рязанской области. Но им нужна первоначальная поддержка в этом отношении, – подчеркнул Николай Любимов.

На заседании также был рассмотрен ряд нормативно-правовых актов в сфере управления государственными финансами, имущественных отношений, охраны труда, развития культуры и туризма и других.

Внесены изменения в программу Рязанской области по повышению эффективности управления государственными и муниципальными финансами. Объем средств, которые направляются на ее реализацию в 2020-2022 годах, увеличен на более чем 2 млрд. 237 млн. рублей. Предусмотрен ряд дополнительных мероприятий, в том числе по дальнейшей цифровизации управления финансами. Предполагается модернизация информационной системы, внедрение новых программных продуктов, а также предоставление дотаций муниципальным образованиям для совершенствования работы по повышению эффективности бюджетных расходов.

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