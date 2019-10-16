В Рязанской области возможны временные отключения телевидения

На сайте Рязанского РТРС появилась информация о возможных временных отключениях трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями с 14 по 20 октября.



В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.



Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.

Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

