В Рязанской области возможны временные отключения телевидения

На сайте Рязанского РТРС появилась информация о возможных временных отключениях трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями с 14 по 20 октября.
В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.
Все отключения трансляции согласованы с вещателями.
|Пункт вещания
|Дата
|Программы
|Время
|Примечание
|Ермишь
|
16 октября
|Край Рязанский
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Кадом
|
16 октября
|Край Рязанский
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Касимов
|
16 октября
|Касимов-ТВ, Край Рязанский, Касимов FM
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Касимов
|
17 октября
|Русский хит
|02:00 — 11:00
|Профилактические работы
|Кораблино
|
16 октября
|Край Рязанский
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Л. Конобеево
|
16 октября
|Край Рязанский
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Л. Конобеево
|
16 октября
|РТС-1, РТС-2, Край Рязанский, Радио России
|09:00 — 15:00
|Ревизия АМС и АФУ
|Михайлов
|
16 октября
|Край Рязанский, Михайлов ТВ
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Михайлов
|
17 октября
|Русский хит
|02:00 — 11:00
|Профилактические работы
|Мосолово
|
16 октября
|Край Рязанский
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Мосолово
|
16 октября
|Радио Вера
|09:00 — 14:00
|Профилактические работы
|Мосолово
|
17 октября
|Русский хит
|02:00 — 11:00
|Профилактические работы
|Парфеново
|
16 октября
|Край Рязанский
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Ряжск
|
16 октября
|Край Рязанский
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Рязанская область
|
14 октября
|Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ
|08:19 — 09:20
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
14 октября
|Ю-ТВ, Disney, Радио Мир, Звезда-FM
|09:22 — 10:06
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 15 мин)
|Рязанская область
|
14 октября
|Радио Дача, Радио Love
|10:47 — 11:52
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
14 октября
|Радио Шансон, Новое Радио
|10:50 — 11:27
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
14 октября
|Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2
|11:37 — 12:42
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
14 октября
|Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM
|12:05 — 12:44
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
15 октября
|Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ
|08:19 — 09:20
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
15 октября
|Ю-ТВ, Disney, Радио Мир, Звезда-FM
|09:22 — 10:06
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 15 мин)
|Рязанская область
|
15 октября
|Радио Дача, Радио Love
|10:47 — 11:52
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
15 октября
|Радио Шансон, Новое Радио
|10:50 — 11:27
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
15 октября
|Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2
|11:37 — 12:42
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
15 октября
|Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM
|12:05 — 12:44
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
16 октября
|Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ
|08:19 — 09:20
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
16 октября
|Ю-ТВ, Disney, Радио Мир, Звезда-FM
|09:22 — 10:06
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 15 мин)
|Рязанская область
|
16 октября
|Радио Дача, Радио Love
|10:47 — 11:52
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
16 октября
|Радио Шансон, Новое Радио
|10:50 — 11:27
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
16 октября
|Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2
|11:37 — 12:42
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
16 октября
|Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM
|12:05 — 12:44
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
17 октября
|Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ
|08:19 — 09:20
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
17 октября
|Ю-ТВ, Disney, Радио Мир, Звезда-FM
|09:22 — 10:06
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 15 мин)
|Рязанская область
|
17 октября
|Радио Дача, Радио Love
|10:47 — 11:52
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
17 октября
|Радио Шансон, Новое Радио
|10:50 — 11:27
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
17 октября
|Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2
|11:37 — 12:42
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
17 октября
|Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM
|12:05 — 12:44
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
18 октября
|Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ
|08:19 — 09:20
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
18 октября
|Радио Дача, Радио Love
|10:47 — 11:52
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
18 октября
|Радио Шансон, Новое Радио
|10:50 — 11:27
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
18 октября
|Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2
|11:37 — 12:42
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
18 октября
|Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM
|12:05 — 12:44
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
19 октября
|Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ
|08:19 — 09:20
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
19 октября
|Радио Дача, Радио Love
|10:47 — 11:52
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
19 октября
|Радио Шансон, Новое Радио
|10:50 — 11:27
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
|Рязанская область
|
19 октября
|Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2
|11:37 — 12:42
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
19 октября
|Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM
|12:05 — 12:44
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
20 октября
|Радио Дача, Радио Love
|10:47 — 11:52
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
20 октября
|Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2
|11:37 — 12:42
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязанская область
|
20 октября
|Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM
|12:05 — 12:44
|Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
|Рязань
|
15 октября —
16 октября
|Спорт FM
|22:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Рязань
|
16 октября
|Ю-ТВ, СТС, Край Рязанский, Disney, Звезда FM, Русское радио
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Рязань
|
16 октября
|ТРК МИР
|02:00 — 11:00
|Профилактические работы
|Рязань
|
16 октября
|Радио Шансон
|08:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Рязань
|
16 октября
|Радио Вера
|09:00 — 14:00
|Профилактические работы
|Рязань
|
16 октября
|Открытый канал Рязань, Вторая волна
|00:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Рязань
|
17 октября
|Дети FM, Авторадио, Радио Энергия
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Рязань
|
17 октября
|Радио Дача, Радио Любовь, Новое Радио
|02:00 — 11:00
|Профилактические работы
|Салтыково
|
15 октября
|РТС-1, РТС-2
|09:00 — 15:00
|Ревизия АМС и АФУ
|Сараи
|
16 октября
|Край Рязанский
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Сасово
|
16 октября
|Край Рязанский
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Сасово
|
17 октября
|Русский хит
|02:00 — 11:00
|Профилактические работы
|Скопин
|
16 октября
|Радость моя, Край Рязанский
|02:00 — 10:00
|Профилактические работы
|Скопин
|
17 октября
|Русский хит
|02:00 — 11:00
|Профилактические работы
|Шацк
|
17 октября
|РТС-1, РТС-2
|09:00 — 15:00
|Ревизия АМС и АФУ