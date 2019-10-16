В Рязанской области возможны временные отключения телевидения

На сайте Рязанского РТРС появилась информация о возможных временных отключениях трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями  с 14 по 20 октября. 

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.

Все отключения трансляции согласованы с вещателями.

Пункт вещания Дата Программы Время Примечание
Ермишь
16 октября
 Край Рязанский 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Кадом
16 октября
 Край Рязанский 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Касимов
16 октября
 Касимов-ТВ, Край Рязанский, Касимов FM 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Касимов
17 октября
 Русский хит 02:00 — 11:00 Профилактические работы
Кораблино
16 октября
 Край Рязанский 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Л. Конобеево
16 октября
 Край Рязанский 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Л. Конобеево
16 октября
 РТС-1, РТС-2, Край Рязанский, Радио России 09:00 — 15:00 Ревизия АМС и АФУ
Михайлов
16 октября
 Край Рязанский, Михайлов ТВ 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Михайлов
17 октября
 Русский хит 02:00 — 11:00 Профилактические работы
Мосолово
16 октября
 Край Рязанский 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Мосолово
16 октября
 Радио Вера 09:00 — 14:00 Профилактические работы
Мосолово
17 октября
 Русский хит 02:00 — 11:00 Профилактические работы
Парфеново
16 октября
 Край Рязанский 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Ряжск
16 октября
 Край Рязанский 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Рязанская область
14 октября
 Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ 08:19 — 09:20 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
14 октября
 Ю-ТВ, Disney, Радио Мир, Звезда-FM 09:22 — 10:06 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 15 мин)
Рязанская область
14 октября
 Радио Дача, Радио Love 10:47 — 11:52 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
14 октября
 Радио Шансон, Новое Радио 10:50 — 11:27 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
14 октября
 Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2 11:37 — 12:42 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
14 октября
 Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM 12:05 — 12:44 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
15 октября
 Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ 08:19 — 09:20 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
15 октября
 Ю-ТВ, Disney, Радио Мир, Звезда-FM 09:22 — 10:06 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 15 мин)
Рязанская область
15 октября
 Радио Дача, Радио Love 10:47 — 11:52 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
15 октября
 Радио Шансон, Новое Радио 10:50 — 11:27 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
15 октября
 Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2 11:37 — 12:42 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
15 октября
 Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM 12:05 — 12:44 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
16 октября
 Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ 08:19 — 09:20 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
16 октября
 Ю-ТВ, Disney, Радио Мир, Звезда-FM 09:22 — 10:06 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 15 мин)
Рязанская область
16 октября
 Радио Дача, Радио Love 10:47 — 11:52 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
16 октября
 Радио Шансон, Новое Радио 10:50 — 11:27 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
16 октября
 Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2 11:37 — 12:42 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
16 октября
 Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM 12:05 — 12:44 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
17 октября
 Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ 08:19 — 09:20 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
17 октября
 Ю-ТВ, Disney, Радио Мир, Звезда-FM 09:22 — 10:06 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 15 мин)
Рязанская область
17 октября
 Радио Дача, Радио Love 10:47 — 11:52 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
17 октября
 Радио Шансон, Новое Радио 10:50 — 11:27 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
17 октября
 Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2 11:37 — 12:42 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
17 октября
 Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM 12:05 — 12:44 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
18 октября
 Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ 08:19 — 09:20 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
18 октября
 Радио Дача, Радио Love 10:47 — 11:52 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
18 октября
 Радио Шансон, Новое Радио 10:50 — 11:27 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
18 октября
 Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2 11:37 — 12:42 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
18 октября
 Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM 12:05 — 12:44 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
19 октября
 Русское Радио, Европа Плюс, Спорт ФМ 08:19 — 09:20 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
19 октября
 Радио Дача, Радио Love 10:47 — 11:52 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
19 октября
 Радио Шансон, Новое Радио 10:50 — 11:27 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 12 мин)
Рязанская область
19 октября
 Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2 11:37 — 12:42 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
19 октября
 Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM 12:05 — 12:44 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
20 октября
 Радио Дача, Радио Love 10:47 — 11:52 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
20 октября
 Радио России, Маяк, Вести ФМ, РТРС-1, РТРС-2 11:37 — 12:42 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязанская область
20 октября
 Авторадио, Радио-Энергия, Дети-FM 12:05 — 12:44 Солнечная интерференция (пропадание каналов максимальной продолжительностью до 5 мин)
Рязань
15 октября —
16 октября
 Спорт FM 22:00 — 10:00 Профилактические работы
Рязань
16 октября
 Ю-ТВ, СТС, Край Рязанский, Disney, Звезда FM, Русское радио 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Рязань
16 октября
 ТРК МИР 02:00 — 11:00 Профилактические работы
Рязань
16 октября
 Радио Шансон 08:00 — 10:00 Профилактические работы
Рязань
16 октября
 Радио Вера 09:00 — 14:00 Профилактические работы
Рязань
16 октября
 Открытый канал Рязань, Вторая волна 00:00 — 10:00 Профилактические работы
Рязань
17 октября
 Дети FM, Авторадио, Радио Энергия 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Рязань
17 октября
 Радио Дача, Радио Любовь, Новое Радио 02:00 — 11:00 Профилактические работы
Салтыково
15 октября
 РТС-1, РТС-2 09:00 — 15:00 Ревизия АМС и АФУ
Сараи
16 октября
 Край Рязанский 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Сасово
16 октября
 Край Рязанский 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Сасово
17 октября
 Русский хит 02:00 — 11:00 Профилактические работы
Скопин
16 октября
 Радость моя, Край Рязанский 02:00 — 10:00 Профилактические работы
Скопин
17 октября
 Русский хит 02:00 — 11:00 Профилактические работы
Шацк
17 октября
 РТС-1, РТС-2 09:00 — 15:00 Ревизия АМС и АФУ