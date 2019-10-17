На главную Рязань Власть В Рязанской области в прошлом году три «медицинских» дела доведены до суда
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В Рязанской области в прошлом году три «медицинских» дела доведены до суда


В Рязанской области в прошлом году три дела, связанные с оказанием медицинской помощи, доведены до суда. Об этом 17 октября в ходе публичного отчёта правительства Рязанской области сообщил министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.
Всего правоохранительными органами было возбуждено около 20 дел, рассказал глава минздрава, отвечая на вопросы. Министр также подчеркнул, что понятие «врачебная ошибка» не существует и врачи не будут намеренно вредить пациенту.

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