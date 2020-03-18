В Рязанской области создана оперативная рабочая группа по предотвращению распространения коронавирусной инфекции

По итогам очередного заседания Комиссии по предупреждению завоза и распространения заболевания коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории региона создана рабочая группа для оперативного решения вопросов и разработки необходимых профилактических мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.



Возглавил рабочую группу вице-губернатор Игорь Греков. В её составе – первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова, заместители председателя правительства региона Роман Петряев, Светлана Горячкина, Евгений Беленецкий, Дмитрий Филиппов, руководители министерств, территориальных органов федеральных органов власти, Роспотребнадзора.



Заседания рабочей группы проходят 3 раза в день. Кроме того, проводится от 5 до 10 видеоселекторных совещаний по конкретным направлениям.



Для оперативного решения отдельных вопросов и мониторинга складывающейся ситуации созданы также два Оперативных штаба. Первый – по мониторингу состояния потребности и производства средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств в регионе. Второй – по мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка Рязанской области. Вице-губернатору Игорю Грекову Комиссией поручено утвердить персональный состав штабов.



В муниципальных образованиях созданы оперативные штабы по контролю за ситуацией на территориях районов.

