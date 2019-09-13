В Рязанской области состоится фестиваль-ярмарка «Барыня Капуста»

В субботу, 21 сентября, в Рыбновском районе Рязанской области пройдёт традиционный сельский фестиваль-ярмарка «Барыня Капуста».

В этот день территория футбольного поля Батуринского сельского поселения преобразится в торговую площадь, на которой раскинется фермерский рынок и сытные ряды с дегустацией разнообразных капустных яств.

Гостей праздника будет ждать детская интерактивно-игровая зона, мастер-классы, зона активного семейного отдыха, интерактивные площадки, и, конечно, зрелищно-развлекательная программа с конкурсами. А в финале праздника выступит московская группа «Александров парк», праздничный фейерверк и фестивальная дискотека!

Начало мероприятия в 15.00.