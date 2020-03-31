В Рязанской области снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

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На прошедшей неделе показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом регистрировался на уровне ниже эпидемического порога: по области на 20,9%, по Рязани – на 7,3%. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидемические пороги не превышены ни в одной возрастной группе населения. Доля детей, в общей структуре заболевших, снизилась и составила 59,7%.

По данным лабораторных исследований от больных, преимущественно, выделялись вирусы не гриппозной этиологии, сохранялась циркуляция вирусов гриппа А и В.

Заболеваемость внебольничной пневмонией ниже показателя предыдущей недели на 24,2%, среднего многолетнего показателя – на 9,4%. Всем заболевшим внебольничной пневмонией проводится лабораторное обследование на новую коронавирусную инфекцию.

