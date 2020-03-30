В Рязанской области разработали механизмы поощрения врачей

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В Рязанской области разработали механизмы поощрения медработников, непосредственно оказывающих помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 30 марта губернатору Рязанской области Николаю Любимову доложили руководитель аппарата правительства региона Виталий Игнатенко и руководитель правового департамента Елена Матюхина.

Меры поддержки распространятся не только на врачей и средний медперсонал, но и на бригады скорой медицинской помощи, лаборантов, сотрудников Роспотребнадзора и волонтеров-медиков, сообщает сайт регионального правительства.

– Это люди, которые сейчас стоят на передовой. Не взирая на риски, не считаясь с собственными интересами, – сказал губернатор. – Наша задача – предусмотреть возможность поощрения таких специалистов и добровольцев на долгосрочной основе.

Николай Любимов отметил, что рязанцы начали присоединяться к его инициативе и перечислять личные средства на поддержку медиков. Губернатор также подчеркнул, что поощрение не должно стать разовой акцией.