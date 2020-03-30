В Рязанской области разработали механизмы поощрения врачей

7info 2
Власть

Любимов перечислит половину зарплаты на поощрение медиков

Губернатор Рязанской области Николай Любимов собирается перечислить половину месячной зарплаты на поощрение медработников. Об этом он заявил во время осмотра больницы имени...
Узнать больше
Новости Рязани

Нетрезвый водитель устроил ДТП на мосту через Оку в Рязани

28 марта, примерно в 14:20, в Рязанском районе на мосту через реку Оку 42-летний житель села Поляны, управляя автомобилем ВАЗ-2112, по предварительной...
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани состоится онлайн родительское собрание

30 марта в 17.00  родителей приглашают на онлайн родительское собрание. Прямая трансляция состоится в официальных группах Рязанской области в «ВК» и в «Одноклассниках». В прямом...
Узнать больше
Новости Рязани

На домашнем режиме: где проводят бесплатные онлайн-лекции об искусстве, науке и мышлении

Опросы россиян в интернете подтверждают: в последние дни у жителей значительно выросла популярность различных онлайн-сайтов с развлечениями, доставкой товаров на дом и т.д.
Узнать больше
Видео

Священники проехали по Касимову и окропили город святой водой

Сообщается, что запись была сделана на улице Советской. На видео можно заметить, что машины со священниками сопровождает полиция.
Узнать больше
-

В Рязанской области разработали механизмы поощрения медработников, непосредственно оказывающих помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 30 марта губернатору Рязанской области Николаю Любимову доложили руководитель аппарата правительства региона Виталий Игнатенко и руководитель правового департамента Елена Матюхина.

Меры поддержки распространятся не только на врачей и средний медперсонал, но и на бригады скорой медицинской помощи, лаборантов, сотрудников Роспотребнадзора и волонтеров-медиков, сообщает сайт регионального правительства.

– Это люди, которые сейчас стоят на передовой. Не взирая на риски, не считаясь с собственными интересами, – сказал губернатор. – Наша задача – предусмотреть возможность поощрения таких специалистов и добровольцев на долгосрочной основе.

Николай Любимов отметил, что рязанцы начали присоединяться к его инициативе и перечислять личные средства на поддержку медиков. Губернатор также подчеркнул, что поощрение не должно стать разовой акцией.

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Улицы Рязани опустели из-за коронавируса ﻿

Видео
Из-за коронавируса людей на улицах Рязани стало гораздо меньше. Конечно, говорить о том, что все сидят дома, не приходится. Это и не...
Узнать больше

В Рязанской области разработали механизмы поощрения врачей

Новости Рязани
В Рязанской области разработали механизмы поощрения медработников, непосредственно оказывающих помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 30 марта губернатору...
Узнать больше

Рязанский ТЮЗ проводит конкурс видеороликов для зрителей

Культура
Рязанский ТЮЗ объявил о старте видеороликов для зрителей «Моя любимая сказка». Для участия нужно записать на видео свою любимую...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Ушёл из жизни Владимир Морозов

Новости Рязани
В воскресенье, 29 марта, ушёл из жизни бывший генеральный директор Рязанской ГРЭС, депутат Рязанской областной Думы 3-го и 4-го созывов Владимир Викторович...
Узнать больше

Появились новые данные о коронавирусе в Рязанской области

Новости Рязани
Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила информацию о коронавирусе в регионе по состоянию на 08.30 понедельника, 30 марта.  Число...
Узнать больше

Дезинфекция рязанских улиц начнётся вечером в понедельник

Новости Рязани
Для дезинфекции будет использоваться специальное средство, рекомендованное Роспотребнадзором.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы

Акценты
Рязанское отделение Сбербанка подвело итоги работы за 2019 год. Об основных достижениях организации рассказал управляющий Иван Семёнов. В...
Узнать больше

Коронавирус и новые мировые тренды

Акценты
Мы живем в уникальное время, о котором в будущем напишут в учебниках истории. Эпидемия коронавируса существенно повлияла не только на нашу жизнь,...
Узнать больше

Как не набрать лишний вес во время карантина?

Акценты
Самоизоляция – это прекрасный способ обезопасить себя и окружающих от распространения вируса, но кто обезопасит нас от постоянных подходов к холодильнику и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Улицы Рязани опустели из-за коронавируса ﻿

Рязанский ТЮЗ проводит конкурс видеороликов для зрителей

Нетрезвый водитель устроил ДТП на мосту через Оку в Рязани