

В Рязанской области рассекречено почти 3,5 тысячи архивных документов. Об этом 3 октября в ходе отчёта правительства региона в пространстве «Точка кипения» сообщила руководитель архивного управления области Александра Перехватова.

Она отметила, что рассекречивание документов ведётся «в разумных пределах», каждый протокол в процессе работы специальной комиссии утверждает лично губернатор Николай Любимов. Перехватова также рассказала об оцифровка архивных документов, но подчеркнула, что бумажный фонд необходим и будет продолжать храниться.