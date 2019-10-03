На главную Рязань Власть В Рязанской области рассекречено почти 3,5 тысячи архивных документов
РязаньВласть

В Рязанской области рассекречено почти 3,5 тысячи архивных документов


В Рязанской области рассекречено почти 3,5 тысячи архивных документов. Об этом 3 октября в ходе отчёта правительства региона в пространстве «Точка кипения» сообщила руководитель архивного управления области Александра Перехватова.
Она отметила, что рассекречивание документов ведётся «в разумных пределах», каждый протокол в процессе работы специальной комиссии утверждает лично губернатор Николай Любимов. Перехватова также рассказала об оцифровка архивных документов, но подчеркнула, что бумажный фонд необходим и будет продолжать храниться.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Начальник управления благоустройства Рязани покидает пост

В Рязанской области обсудили вопросы сотрудничества регионального правительства с дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть»

Николай Любимов: Работать «по-старинке» не получится, да и допускать этого я не намерен