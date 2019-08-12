В Рязанской области прошёл фестиваль «Слава Добрыни»

В субботу, 10 августа, в Шиловском районе Рязанской области прошёл VIII историко-фольклорный фестиваль «Слава Добрыни». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Вместе с праздником прошёл одноимённый легкоатлетический пробег, в котором приняли участие спортсмены из России и Казахстана. Около 200 участников состязались на трёх дистанциях – марафон, полумарафон и 10 километров. Участники всех возрастов получили тематические подарки, а на финише – медали и горячий чай с гречневой кашей.

– Забег «Слава Добрыни» является традиционным и наиболее популярным среди бегового сообщества региона. Его особенностью является наличие марафонской дистанции. Можно смело сказать, что пробег «Слава Добрыни» – это визитная карточка Шиловского муниципального района, – сказал Юрий Колдин, начальник отдела развития спорта высших достижений минспорта региона.

Гостей фестиваля ожидала обширная программа: народные гуляние, театрализованные представления, показательные выступления клубов исторической реконструкции и казачьих единоборств «Удаль богатырская». Также участники посетили площадку со старинными русскими забавами и разнообразными мастер-классами.