В Рязанской области приостановлен капремонт

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В Рязанской области приостановлены работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Ограничения касаются работ на внутридомовых инженерных сетях. Это позволит не допустить нарушения условий самоизоляции граждан, сообщает сайт регионального правительства. В настоящее время продолжаются только те работы, которые не требуют отключения ресурсов.

Плановые проверки, требующие непосредственного контакта с населением, также временно не проводятся.

Платежи за коммунальные услуги принимаются только через электронные платежные системы.

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