В Рязанской области поезд сбил 12-летнего мальчика

В субботу, 11 января, около семи часов вечера в городе Михайлове поезд сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».



ЧП случилось на железнодорожном направлении Москва-Павелец. В районе железнодорожного моста, не доезжая километра до станции Михайлов, поезд, ехавший из Москвы сбил ребёнка. О случившемся машинист сразу же сообщил в полицию.



Прибывшие на место происшествия люди быстро обнаружили мальчика, а его личность установили после того, как родители забеспокоились.



Сообщается, что ребёнок остался жив, но получил тяжёлые травмы. Его оперативно доставили в местную больницу.



Известно, что видимость на железной дороге в этот момент была плохая – было темно и шёл сильный снег.

