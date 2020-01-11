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В Рязанской области поезд сбил 12-летнего мальчика

Изображение Михаила гайды из Pixabay

В субботу, 11 января, около семи часов вечера в городе Михайлове поезд сбил 12-летнего мальчика. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

ЧП случилось на железнодорожном направлении Москва-Павелец. В районе железнодорожного моста, не доезжая километра до станции Михайлов, поезд, ехавший из Москвы сбил ребёнка. О случившемся машинист сразу же сообщил в полицию.

Прибывшие на место происшествия люди быстро обнаружили мальчика, а его личность установили после того, как родители забеспокоились. 

Сообщается, что ребёнок остался жив, но получил тяжёлые травмы. Его оперативно доставили в местную больницу. 

Известно, что видимость на железной дороге в этот момент была плохая – было темно и шёл сильный снег.

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