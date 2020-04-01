В Рязанской области Почта России доставит все пенсии и пособия на дом

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В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки УФПС Рязанской области делает все, чтобы жители региона могли оставаться дома. В апреле почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом, причем сроки выплаты перенесены на более ранние, доставка начнется с 2 апреля.

Лишь 4 % получающих пенсии – клиентов Почты России в Рязанской до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи, но в апреле идти на почту не придется – почтальон доставит пенсии и пособия на дом в установленный пенсионным фондом России по Рязанской области день выплаты.

По телефону контактного центра 8-800-1-000-000 жители Рязанской области могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и оплату коммунальных услуг у почтальонов, оборудованных мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ). С его помощью можно произвести платежи за услуги ЖКХ, связи, а также воспользоваться услугами Почты России, например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

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