На главную Рязань Общество В Рязанской области отметили День дошкольного работника
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В Рязанской области отметили День дошкольного работника

В среду, 25 сентября, в Павелецком детском саду Скопинского района состоялось торжественное мероприятие.

С поздравительной речью к виновникам торжества обратились: глава муниципалитета Вячеслав Затяжных, заместитель главы администрации Скопинского района по социальной политике Александр Соловьев, начальник УО и молодежной политики районной администрации Галина Буценко.

Почетные грамоты и благодарности от главы администрации муниципалитета получили заведующие, воспитатели, музыкальные руководители, повара, которые трудятся в сфере дошкольного образования. Но самый ценный подарок приготовили воспитанники. Они приготовили несколько красочных танцевальных номеров.

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