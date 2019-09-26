В Рязанской области отметили День дошкольного работника

В среду, 25 сентября, в Павелецком детском саду Скопинского района состоялось торжественное мероприятие.

С поздравительной речью к виновникам торжества обратились: глава муниципалитета Вячеслав Затяжных, заместитель главы администрации Скопинского района по социальной политике Александр Соловьев, начальник УО и молодежной политики районной администрации Галина Буценко.

Почетные грамоты и благодарности от главы администрации муниципалитета получили заведующие, воспитатели, музыкальные руководители, повара, которые трудятся в сфере дошкольного образования. Но самый ценный подарок приготовили воспитанники. Они приготовили несколько красочных танцевальных номеров.