В Рязанской области отмечается рост займов, выданных ломбардами

Жители Рязанской области за 6 месяцев 2019 года оформили в ломбардах займов на 918,7 млн рублей, что на 60,73% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Заключено 111,8 тыс. договоров. Задолженность клиентов ломбардов по основному долгу по предоставленным займам также возросла и составила 324,5 млн рублей.

По закону, ломбарды имеют право принимать движимые вещи, предназначенные для личного потребления. Если заём не был погашен в указанный в договоре срок, спустя месяц после этого ломбард может продать невостребованную вещь. Главную опасность представляют собой «теневые» игроки, которые нередко занижают оценочную стоимость товара, не страхуют риск утраты или повреждения вещи, не ждут, пока пройдет льготный месяц после окончания договора, реализуя залог раньше.

«Граждане часто не знают, что у них и после окончания договора остается право узнать, за какую сумму ломбард продал предмет залога. Это право сохраняется в течение трех лет, — напоминает управляющий Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Сергей Кузнецов. – Если сумма превышает ту, в которую оценили вещь при выдаче займа, ломбард обязан компенсировать заёмщику разницу».

По состоянию на 15.11.2019 в Государственный реестр ломбардов входит 22 ломбарда, работающих на территории Рязанской области.