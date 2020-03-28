В Рязанской области наращивают производство ватно-марлевых повязок и одноразовых масок

Надежда Майорова
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На швейной фабрике города Скопина Рязанской области, помимо пастельного белья, полотенец, одежды для новорождённых, налажено производство ватно -марлевых повязок.

— Производство ватно-марлевых повязок на нашей фабрике налажено давно. Чаще всего их брали школы для уроков ОБЖ. В последние две недели спрос на эту продукцию заметно возрос. По договоренности с руководителями мы отпускаем партии защитных масок для образовательных организаций, предприятий, сотрудников муниципалитетов. Есть они в продаже и для частных лиц в магазине при фабрике, — говорит директор Олег Меркулов.

Приобрести дефицитный товар можно в магазине при фабрике по оптовой по сегодняшним меркам цене. Помимо «старых-добрых» ватно-марлевых повязок запущено производство одноразовых масок, — пишет Ryazpressa.ru

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