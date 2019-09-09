В Рязанской области малый бизнес кредитуется активно

За январь-июнь 2019 года банковские учреждения выдали юридическим лицам и предпринимателям Рязанского региона кредитов на 47,8 млрд рублей. Значительные объемы заемных средств получили предприятия оптовой и розничной торговли (27,6% от общей величины кредитов, предоставленных юридическим лицам), обрабатывающих производств (25,8%), сельского хозяйства (12,9%). При этом объем кредитов, предоставленных предприятиям малого и среднего предпринимательства (МСП), в первом полугодии на 11,2% превысил прошлогодний показатель.

«Мегарегулятор стремится создать такие условия, при которых доступ к кредитным ресурсам будут иметь все заинтересованные участники рынка, — говорит заместитель управляющего Отделением Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Морозова. — Растущее кредитование этого сегмента МСП показывает, что предприниматели становятся все более «понятными» клиентами для банков».

Корпоративный кредитный портфель за год увеличился на 14,1% и к началу июля составил 107,6 млрд рублей. Из общей величины задолженности почти треть приходится на кредиты субъектам МСП. Качество корпоративного кредитного портфеля в регионе продолжает улучшаться. Просроченная задолженность по кредитам за год сократилась на 6,7%.

Привлеченные средства юридических лиц к началу июля составили порядка 15,1 млрд рублей. Средства индивидуальных предпринимателей Рязанской области на счетах в кредитных организациях – около 3,2 млрд рублей.

На 1 июля 2019 года на территории Рязанской области работали 3 региональных банка, 3 филиала банков, головная организация которых находится в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, 210 внутренних структурных подразделений (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы, передвижные пункты кассовых операций).