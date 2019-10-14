В рязанских «Пятёрочках» появились «островки безопасности»

Торговая сеть «Пятёрочка», Центр поиска пропавших людей (ЦППЛ) и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустили совместный проект в Рязанской области. «Островки безопасности» уже работают практически в 200 универсамах субъекта в рамках масштабирования сотрудничества на все регионы присутствия ритейлера. Об этом сообщила пресс-служба X5 Retail Group.

«Островок безопасности» – это специальная зона в каждом магазине «Пятёрочка», оборудованная отличительным знаком в виде оранжевого геолокационного пина, который является ориентиром для всех потерявшихся людей. Зайдя в любую «Пятёрочку», заблудившийся человек может обратиться к сотруднику магазина или дождаться, пока ему предложат помощь. Около 50 тыс. человек, работающих в торговой сети, прошли полный курс обучения и теперь умеют определить потерявшегося или дезориентированного человека и знают, как действовать в случае его обнаружения на территории универсама. Директор магазина сообщает о каждом таком случае на горячую линию ЦППЛ, специалист которой в зависимости от сложившейся ситуации вызывает скорую помощь, полицию или направляет представителя отряда «Лиза Алерт» в универсам.



«Пятёрочка» – первая торговая сеть, запустившая подобный проект с «Лиза Алерт». Он ориентирован на помощь людям, страдающим деменцией, а также детям, которые могут заблудиться. По данным «Лиза Алерт», в России ежегодно теряется более 100 тыс. человек. Благодаря «островкам безопасности», каждому потерявшемуся пожилому человеку или ребёнку помогут вернуться домой. За пять месяцев тестирования, проходившего в 2 600 магазинах Москвы и Московской области, помощь была оказана 118 людям, 13 из которых были срочно госпитализированы в тяжелом состоянии.



Кроме этого торговая сеть и поисково-спасательный отряд запустили специальный портал liza.5ka.ru, где каждый желающий может найти адреса магазинов «Пятёрочка», в которых оказывают помощь потерявшимся людям, получить полезную информацию о работе проекта, помощи дезориентированным людям, прочитать истории волонтёров и узнать, как можно внести свой вклад в поиски пропавших людей.

