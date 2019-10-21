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В рязанских дворах установят 55 детских площадок

Рязанцы подали в администрацию города 55 заявок на благоустройство дворов.

Как сообщает сайт администрации города, игровое оборудование будет установлено на улицах: Кальная, Островского, Пирогова, Великанова, Интернациональная, Крупской, Щорса, Комбайновая, Гоголя, Гагарина, Березовая, Нахимова, Мехзавода, Керамзавода, Октябрьский городок, Зубковой, Дружная, 1-я Прудная, Соколовская, Новоселов, Михайловское шоссе, Касимовское шоссе, Стройкова, Ленинского Комсомола, Дзержинского, Первомайский проспект, МОГЭС, Сельских строителей, Станкозаводская, Карла Маркса, Магистральная, Сенная,1-е Бутырки, Яхонтова, Свободы, Есенина.

Благоустройство проведут в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и энергосбережение в городе Рязани» на 2016-2022 годы».

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