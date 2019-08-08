В Рязани зелёную зону возле футбольного манежа могут отдать под парковку

8 августа в администрации Рязани прошли публичные слушания по вопросу перевода зелёной зоны, примыкающей к месту строительства футбольного манежа в Мервино, в зону строительства спортивных объектов. Инициатором слушаний выступила Рязанская спортивная школа по футболу.

Директор спортшколы Анатолий Бороненков объяснил, что парковка нужна для комфорта спортсменов и болельщиков. Он также рассказал, что своей базы у школы, где занимаются 350 детей, сейчас нет, а новый манеж с тремя полями даст возможность юным футболистам тренироваться в хороших условиях.

Возражений по теме слушаний участники обсуждения не высказали.