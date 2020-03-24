В Рязани закроют для посетителей бассейны и фитнес-клубы

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Главный санитарный врач Рязанской области Лариса Сараева подписала постановление об усилении мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб Рязанской области.



Для недопущения распространения COVID-2019, в Рязани и области с понедельника, 23 марта, должны быть закрыты для посетителей бассейны, фитнес-центры, аквапарки, объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей.



Кроме того, изменяется режим работы кафе и других заведений общепита. Они будут только доставлять готовые блюда по заказам клиентов. В отелях и гостиницах питание будет организовано в номерах.

