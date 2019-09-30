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В Рязани заделали аварийные ямы на 5 участках улично-дорожной сети

С 23 по 29 сентября в Рязани проводились работы по устранению аварийных ям на дорогах. За неделю было отремонтировано 5 участков улично-дорожной сети.Об этом сообщает сайт администрации города Рязани.

Общая площадь ремонта составила около 1 000 кв. метров. Работы проводились на ул. Магистральной, ул. Станкозаводской, ул. 9-я линия; ул. Стройкова в районе ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2», а также в поселке Божатково.

Кроме того, у детского сада №146, и на улице Щорса проведены работы по ремонту тротуаров.

С начала года ликвидировали аварийные ямы на 176 улицах города.

Работы продолжаются.

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