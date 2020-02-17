В Рязани выявлено 42 нарушения в сфере содержания жилья

Государственная жилищная инспекция Рязанской области проводит регулярные проверки деятельности управляющих компаний и ТСЖ. С 10 по 14 февраля было проведено 49 таких проверок в отношении управляющих компаний и ТСЖ. В результате специалисты выявили 42 нарушения в сфере содержания жилья и предоставления коммунальных услуг.

Продолжаются и проверки внутридомового газового оборудования, сообщает сайт регионального правительства. С начала года в результате 51 проверки удалось выявить 8 нарушений в содержании ВДГО.

Всего с начала года в рамках проведенных инспекцией проверок составлено 23 протокола об административных правонарушениях. Предъявлено штрафов на сумму 470 тыс. руб.