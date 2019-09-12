В Рязани в пятый раз пройдёт фестиваль «Читающий мир»

В сентябре Рязани пройдёт пятый фестиваль национальной книги «Читающий мир». С 18 по 20 сентября рязанцев и гостей города ждут презентации издательских и просветительских проектов, встречи с известными людьми, творческие вечера писателей, поэтические праздники, конкурсы, мастер-классы и другие события.

Главным событием фестиваля станет выставка-ярмарка, где свою лучшую продукцию представят российские и зарубежные издательства, и конкурс «Книга года».

Фестиваль широко известен за пределами Рязанской области и ежегодно объединяет любителей книги из многих регионов России и зарубежных стран. По итогам конкурса «Самый читающий регион» он входит в число 100 ведущих российских проектов по продвижению книги и чтения.