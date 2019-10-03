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В Рязани стартует месячник по благоустройству города

В понедельник, 7 октября, в Рязани стартует осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке территорий областного центра. Соответствующее распоряжение подписала глава администрации города Елена Сорокина.

Все желающие могут принять участие в общегородских субботниках 12, 19 и 26 октября.

В рамках месячника будет проводиться уборка улиц, дворовых территорий, общественных пространств города; ликвидация несанкционированных свалок, спил сухих деревьев, приведение памятников в надлежащее состояние и другие работы.

Места проведения субботников будут определены дополнительно.

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