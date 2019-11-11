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РязаньОбщество

В понедельник, 11 ноября, в гостинице «Старый город» прошло официальное открытие форума «Школа общественной дипломатии».

Мероприятие будет проходить у нас в городе с 11 по 13 ноября. Более 100 представителей образовательных организаций и лидеров молодёжных объединений из 20 регионов страны примут участие в обсуждении актуальных вопросов в области общественной дипломатии и международных отношений.

— Я бы хотел пожелать, чтобы приобретенный во время нашей работы интеллектуальный капитал, вы конвертировали в практические действия. Ведь человек рождён для мысли и действия. Это очень важно, — поделился сопредседатель Гражданской инициативы «Союз» Сергей Луц.

В программе форума предусмотрено три направления: «внешнеполитические вызовы России и общественная дипломатия», «волонтёрского и международные молодежные мероприятия», «молодежные проекты с российскими соотечественниками, проживающими за рубежом».

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